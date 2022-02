Caro bollette, sarà maxi stangata da 38,5 mld per le famiglie italiane, l'allarme di Assoutenti

Il caro bollette colpisce ogni aspetto della vita quotidiana dei cittadini, dagli alimentari alle piante, e con il livello attuale dei prezzi si profila una stangata da 38,5 miliardi di euro per le famiglie italiane. Lo rivela un report realizzato da Assoutenti, che sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione di gennaio ha calcolato le ripercussioni per le tasche delle famiglie dei rincari che stanno investendo in questi giorni i listini al dettaglio.

Tra i prodotti alimentari di largo consumo, ad esempio, analizza Assoutenti, il pane ha subito a gennaio un incremento del +3,9% rispetto allo scorso anno, che per la famiglia “tipo” equivale ad un maggior esborso da +35,8 euro annui. Il prezzo della pasta sale in media del +10%, mentre per i frutti di mare occorre spendere l’8,4% in più rispetto a gennaio 2021. La verdura costa addirittura il +13,5% in più, quasi 60 euro in più a famiglia, ma ad aumentare sono anche i prezzi di acqua minerale (+3%), gelati (+4%) e succhi di frutta (+4,8%). Escludendo i costi di riscaldamento ed elettricità, anche le altre voci che interessano la casa subiscono rialzi: i mobili costano il 4% in più, gli apparecchi domestici il 5,1% in più, mentre quelli per il riscaldamento e i condizionatori d’aria volano al +16,2%. Dall’elenco dei rincari non si salvano nemmeno piante e fiori (+4,5%).

"Le ripercussioni del caro-bollette sui listini al dettaglio determinano attualmente una stangata da +38,5 miliardi di euro per le tasche dei consumatori, e con l’attuale livello dei prezzi ogni singola famiglia, a parità di consumi annui, deve mettere in conto una maggiore spesa di circa +1.480 euro" osserva il presidente Furio Truzzi.