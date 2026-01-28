circle x black
Cerca nel sito
 

L'eredità di Alcide De Gasperi | L'Europa della difesa e della libertà - Diretta dalle 15:30

L'eredità di Alcide De Gasperi | L'Europa della difesa e della libertà - Diretta dalle 15:30
28 gennaio 2026 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’eredità di De Gasperi: l’Europa della difesa della libertà. Interverrà la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola.

29 gennaio ore 15.30

Sala Europa, piazza Venezia 11, Roma ore 15.30, introduce Carlo Corazza, Parlamento Europeo in Italia

ore 15.45 saluti istituzionali

Paolo Alli, segretario generale Fondazione De Gasperi

Pina Picierno, vicepresidente Parlamento Europeo

Antonella Sberna, vicepresidente Parlamento Europeo

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma

ore 16.15

Roberta Metsola, presidente Parlamento Europeo

ore 16.45 interventi

Nicola Zingaretti, capo delegazione Partito Democratico

Pasquale Tridico, capo delegazione Movimento 5 Stelle

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Alcide De Gasperi Europa della difesa e della libertà
Vedi anche
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza