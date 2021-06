Un ciclo di incontri organizzato in collaborazione con Innovazione per l’Italia Centro Studi sulla Sanità e la Pubblica Amministrazione. 4° appuntamento il 10 giugno

Milano, 4 giugno 2021 - Da sempre attento al tema della salute e ai suoi profili giuridico-operativi, il Centro Studi Borgogna in collaborazione con Innovazione per l’Italia Centro Studi sulla Sanità e la Pubblica Amministrazione ha ideato il ciclo di eventi “Diritto e Sanità” iniziato a febbraio con un incontro dedicato alla salute tra diritto e dovere. Lo scopo è quello di promuovere una serie di incontri su argomenti centrali per lo sviluppo del nostro sistema sanitario, offrendo il punto di vista di illustri e qualificati relatori.

Il quarto appuntamento, che si terrà giovedì 10 giugno, in diretta sui social dalle ore 17.00, è dedicato a “Le prospettive di sviluppo del Sistema Sanitario Lombardo”.

Introdurrà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. A moderare l’incontro sarà Luigi Cajazzo, Vice Segretario Generale Regione Lombardia. Presenti in qualità di Relatori: Mauro Guerra, Presidente ANCI Lombardia; Anna Mancuso, Presidente dell’Associazione Salute Donna Onlus; Sabina Nuti, Rettrice Scuola Superiore Sant’Anna, Consulente Agenas per la valutazione della legge regionale lombarda sul sistema socio sanitario; Gianluigi Spata, Presidente della Federazione Regionale lombarda degli Ordini dei medici; Rosanna Tarricone, Associate Dean della SDA Bocconi School of Management, Componente del Comitato di esperti per la valutazione della Legge regionale n. 23/2015.

Uno sguardo, nel quarto incontro, alla regione simbolo della lotta al COVID-19, la Lombardia, che, al termine del quinquennio di sperimentazione della Legge regionale 23/2015, si interroga sulle possibili rimodulazioni di un sistema sociosanitario di sicura qualità, ma desideroso di ripensare la sua governance e la sua dimensione territoriale.

L’ultimo appuntamento del ciclo, si svolgerà secondo il calendario e il tema a seguire:

5° incontro | Giovedì 8 luglio ore 17.00

GDPR: La gestione del dato sanitario durante l’emergenza Covid-19

Verrà affrontato il tema del GDPR con la gestione della raccolta e del trattamento dei dati sanitari, fronte primario della lotta alla pandemia, ma che presenta delicati profili di bilanciamento tra libertà fondamentali e interessi collettivi.

Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta web sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna.

