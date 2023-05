Chat Lock, nuova funzione di Whatsapp: password per proteggere conversazioni

Whatsapp si arricchisce di una nuova funzione nel segno della privacy, si tratta di 'Chat Lock', feature presto disponibile sia per il sistema Android che per iOs su iPhone. L'annuncio ufficiale è arrivato ieri da Mark Zuckerberg sui suoi canali social: "Le nuove chat bloccate su WhatsApp - ha spiegato, allegando uno screenshot con l'anteprima - renderanno le conversazioni più private. Saranno nascoste in una cartella protetta da password e le notifiche non mostreranno contenuti del mittente o dei messaggi". Ma di che si tratta esattamente?

Come spiega più in dettaglio WabetaInfo, "con questa funzione, le chat bloccate appariranno nella sezione 'Chat Lock' e potranno essere aperte solo utilizzando password, impronta digitale o autenticazione con Face ID". Inoltre, "le chat bloccate forniscono un ulteriore livello di privacy disabilitando l'anteprima dell'autore e dei messaggi nelle notifiche. Per una maggiore privacy - si legge ancora - i contenuti multimediali condivisi nelle chat bloccate non verranno salvati automaticamente nella galleria del telefono". Per usufruire della nuova funzione, quindi, basterà premere sulla chat che si vuole 'blindare' e scegliere dal menu la funzione 'Chat Lock', trasferendo così in una cartella privata e accessibile solo attraverso password o dati biometrici ogni contenuto della conversazione.