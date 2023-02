Chirurghi ospedalieri, 'al Congresso Acoi le sfide per far ripartire il Ssn'

Oltre 6mila chirurghi e specializzandi, più di 50 aziende del settore medico ospedaliero, 12 delegazioni medico-scientifiche internazionali che si confronteranno in oltre 60 sessioni scientifiche e di approfondimento e 300 contributi video. Sono i numeri del 41esimo Congresso Acoi - Associazione chirurghi ospedalieri italiani, che si terrà a Roma dal 10 al 13 settembre prossimo al Centro congressi La Nuvola dell'Eur. "Per 4 giorni la sanità italiana avrà un palcoscenico unico - annuncia Marco Scatizzi, presidente Acoi - Il congresso di Roma sarà il luogo dove si incontreranno le istituzioni, i professionisti della sanità, le aziende che sviluppano ogni giorno innovazione e tecnologia, i pazienti. Un evento che segnerà, per tutti, la sfida per la ripartenza della sanità. Vogliamo che, dopo mesi di transizione politico-istituzionale e al termine della pausa estiva, la sanità inizi con il piede giusto".

"Sarà un evento ricco di contenuti - spiega Pierluigi Marini, past president Acoi e presidente del congresso - dal recupero delle liste d'attesa alla formazione, dalle opportunità che muove l'innovazione tecnologica alle strumentazioni, troppo spesso obsolete, negli ospedali. E poi ancora: spazio ai giovani chirurghi e agli specializzandi, vogliamo ridare fiducia a tutti loro per sconfiggere la crisi vocazionale e la fuga di cervelli che abbiamo visto, nostro malgrado, in questi ultimi anni. Ma la Nuvola sarà anche la sede ideale per confrontarci con le istituzioni. Acoi ha nel suo Dna la ricerca costante del confronto e del supporto alle istituzioni regionali e nazionali per avere un Servizio sanitario degno di questo nome e a Roma faremo tutto il possibile per ricercare questo risultato".

A precedere il Congresso 'Una sfida Capitale' ci saranno alcuni appuntamenti tematici che si terranno già dalle prossime settimane. Il primo è in programma a Roma il 16 febbraio alle 17 presso Palazzo Wedekind a piazza Colonna, con la tavola rotonda 'Tecnologia, qualità, sicurezza nelle sale operatorie e contenzioso medico legale' a cui parteciperanno Luciano Ciocchetti, vicepresidente Commissione Affari sociali Camera dei deputati; Elena Bonetti, vicepresidente Commissione Affari sociali Camera dei deputati; Tommaso Pellegrino, chirurgo generale e consigliere Regione Campania; Fernanda Gellona, direttore generale Confindustria dispositivi medici; Mattia Altini, direttore Sanità Regione Emilia Romagna.