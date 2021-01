Ciampolillo salvato dal Var, la moviola al Senato

Il Var salva il senatore Lello Ciampolillo. La presidente del Senato Elisabetta Casellati, in versione arbitro di Serie A, visione le immagini e cancella il 'cartellino rosso' mostrato a Ciampolillo nella votazione per la fiducia al governo Conte.

"Risulta che il senatore Ciampolillo sia arrivato alle 22.14 e io ho dichiarato la chiusura alle 22.15. Siccome ha alzato la mano e io non ho potuto vederlo, nessuno lo ha identificato se non dopo che avevo già pronunciato. Riammetto alla votazione secondo la sequenza del video il senatore Ciampolillo e il senatore Nencini", le parole di Casellati. Ciampolillo e Nencini possono votare, due sì per il governo.