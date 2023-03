Clima, Mattarella: "Sforzi insufficienti, manca il senso di urgenza"

"Con il crescere della minaccia è aumentata anche la consapevolezza dei gravissimi rischi che l’umanità sta correndo. In primo luogo grazie all’opera delle Nazioni Unite nel quadro dell’Agenda 2030 e, soprattutto, del Programma per l’Ambiente. Passi avanti sono stati compiuti. Tutto questo è sufficiente? Credo che, in tutta onestà, sia difficile rispondere positivamente a questa domanda. In segmenti della società e in alcuni Paesi non è presente il senso profondo dell’urgenza e della necessità di interventi incisivi". Ad affermarlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua prolusione all'Università di Nairobi dedicata sui cambiamenti climatici.