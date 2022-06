Comunali 2022, Meloni: "Basta litigi, parliamoci subito"

Dopo i risultati dei ballottaggi per le elezioni Comunali 2022, "occorre parlarsi, occorre parlarsi subito per fermare le polemiche e ricordarsi che l'avversario è sempre la sinistra e mai il partito alleato. Basta litigi, a partire dalla Sicilia, perché non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle elezioni politiche''. Lo dice Giorgia Meloni in un video messaggio postato sui social a commento del ballottaggio alle amministrative. La leader Fdi chiederà quindi "a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi di vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni''.

"Non siamo soddisfatti del risultato di questi ballottaggi, il centrodestra -certo - poteva fare meglio...'', aggiunge Meloni, che sottolinea: ''Il dato complessivo delle amministrative, visto che il Pd festeggia, ci obbliga a riportare Letta sul pianeta terra. Il centrosinistra e i Cinque Stelle governavano 56 Comuni, oggi ne governano 53. Il centrodestra governava 54 Comuni, oggi ne governa 58. La sinistra perde più della metà delle grandi città al voto e si ritrova con meno sindaci di prima: dov'è la vittoria di Enrico Letta?", si chiede.

''Se la sinistra è così convinta di aver vinto'', avverte la leader di Fdi, ''allora non avrà problemi a tornare subito alle politiche per confrontarsi... Certo, questi dati molto diversi da quelli sbandierati non ci bastano per festeggiare''.