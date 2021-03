Coronavirus Abruzzo, oggi 246 nuovi contagi e 11 morti: 2 marzo

(Adnkronos)

Sono 246 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 11 morti, portando il totale delle vittime a 120 nella Regione. Da ieri i tamponi fatti sono stati 3.681. I dimessi o guariti sono stati 291 nelle ultime 24 ore. La percentuale di positività è pari al 4,1%.



I pazienti ricoverati in reparti Covid sono 634, uno in più rispetto a ieri. Quattro i nuovi ingressi, invece, in terapia intensiva che porta il numero totale a 85. Del totale dei casi positivi 13.343 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 13732 in quella di Chieti, 14272 in provincia di Pescara, 12945 in provincia di Teramo, 432 fuori regione e 186 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.