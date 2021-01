Coronavirus Gran Bretagna, oggi 1.295 morti

(Adnkronos)

Altri 1.295 morti oggi in Gran Bretagna per il Coronavirus. Lo rendono noto le autorità sanitarie britanniche. I decessi sono calcolati tra le persone che sono risultate positive nei precedenti 28 giorni. Il totale delle vittime calcolate in base a questo criterio sale così a 88.590.

Considerando invece le persone decedute per le quali il Covid-19 è indicato tra le cause del decesso sul certificato di morte, il totale delle vittime salirebbe a 104mila. Sono invece 41.346 i nuovo casi di contagio, per un totale di 3.357.361 casi accertati dall'inizio della pandemia.

Le autorità sanitarie hanno inoltre riferito che ad oggi la percentuale di britannici che ha ricevuto la prima delle due dosi del vaccino è salita al 5,3% dell'intera popolazione, pari a circa 3,6 milioni di persone.