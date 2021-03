Coronavirus Italia, 20.884 nuovi casi e 347 morti: bollettino 3 marzo

(Adnkronos)

Sono 20.884 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 347 morti. Tasso di positività al 5,8% su 358.884 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva 2.411 persone con un aumento di 84 unità.

I nuovi contagi di oggi

Toscana

Sono 1.163 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 3 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.163 su 24.913 test di cui 16.532 tamponi molecolari e 8.381 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,67% (8,8% sulle prime diagnosi)", spiega Giani facendo il punto sull'emergenza Covid in un post su Facebook.

Marche

Sono 759 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche, dove Ancona è stata messa in zona rossa a causa dell'aumento dei casi. Nel bollettino di oggi, 3 marzo, nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.061 tamponi. I nuovi positivi sul territorio sono 131 in provincia di Macerata, 331 in provincia di Ancona, 156 in provincia di Pesaro-Urbino, 76 in provincia di Fermo, 49 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione.

Basilicata

Sono 129 i contagi da coronavirus in Basilicata resi noti oggi, 3 marzo, secondo il bollettino della regione. I dati fanno riferimento a 122 casi riguardanti residenti, su un totale di 1.339 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi.

Veneto

Sono 1.272 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 3 marzo, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si registrano altri 17 morti, un dato che porta a 9.891 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.077 tamponi, per un tasso di positività del 2,88%. Dall'inizio della pandemia sono 336.750 i contagi nella regione, mentre attualmente i positivi sono 25.764. In ospedale si trovano 1.349 pazienti Covid, di cui 155 in terapia intensiva (+10 rispetto a ieri) e 1.194 in area non critica (+22).

Abruzzo

Sono 573 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 11 morti a causa del Covid. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 94, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 33 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 18 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a un totale di 1731 da inizio pandemia nella Regione.

Valle d'Aosta

Sono 9 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso. Da inizio epidemia i casi positivi sono 8072 mentre 166 sono i casi positivi attuali, +3 rispetto a ieri, di cui 12 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 152 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7491, +6 rispetto a ieri, i tamponi finora effettuati sono 78.370, +334 rispetto a ieri, di cui 3490 processati con test antigenico rapido. Da inizio epidemia i decessi da Covid in Valle d’Aosta sono 415.

Puglia

Sono 1.261 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 29 morti. I test fatti sono stati 11.427. In tutto, dall'inizio della pandemia, i decessi in Puglia sono stati 4.021. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.582.701 test. I pazienti guariti sono stati 112.274. Da inizio emergenza nella Regione ci sono stati 149.963 positivi, mentre i morti sono stati 4.021. I pazienti ricoverati sono stati 1.448.

Sardegna

Sono 101 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. La percentuale di positività sale al 2,1% sui 4.717 tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 351. Dei 41.407 casi positivi complessivamente accertati, 9.872 (+31) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.620 (+14) nel Sud Sardegna, 3.488 (+3) a Oristano, 8.218 (+13) a Nuoro, 13.209 (+40) a Sassari. I pazienti ricoverati in ospedale sono 192, 20 in terapia intensiva.