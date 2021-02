Coronavirus Piemonte, 1.526 nuovi casi e 5 morti: bollettino 26 febbraio

(Adnkronos)

Sono 1.526 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. La percentuale di positività è pari al 5,9% sui 25.724 tamponi fatti, di cui 16.963 antigenici. Da ieri i pazienti guariti sono stati 721 che portano il numero totale a 224.611.



I ricoverati in terapia intensiva sono 163, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli in reparto sono 1.938, 29 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.009. Da inizio pandemia ci sono state 9.351 vittime.