Cospito, Saviano: "Clan sfruttano scelta sbagliata dello Stato"

''Le rivelazioni fatte in aula da Donzelli, se vere, dimostrano che le organizzazioni criminali cercano di approfittarsi e di sfruttare una scelta sbagliata delle istituzioni, cioè il 41 bis dato ad Alfredo Cospito. In questo senso ciò che ha detto il parlamentare Giovanni Donzelli, al di là del fatto che non avrebbe dovuto dirlo, è stato utile, perché conferma che la criminalità organizzata cerca di manipolare a proprio vantaggio una scelta sbagliata’’. Lo ha detto Roberto Saviano a margine dell’udienza a Roma che lo vede imputato per diffamazione nei confronti del ministro Matteo Salvini.

Parlando della vicenda dell’anarchico Cospito, lo scrittore ha aggiunto: ''Sul 41 bis i giudici dovrebbero decidere caso per caso e non con una regola per tutti e sempre’’.