Costa: "Da 11 febbraio via mascherine all'aperto in tutta Italia"

"Sono certo che dall'11 di febbraio cadrà l'obbligo di mascherina all'aperto non solo per le zone bianche, ma per l'intero Paese e questo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a 'Tagadà' su La7. Quanto allo stato d'emergenza, "l'obiettivo del governo è che non venga prorogato dopo il 31 marzo e confido che ci siano le condizioni per non prorogarlo".