Covid Italia oggi, sono saliti a 350 i medici morti per la pandemia. Gli ultimi 'caduti' ricordati dalla Fnomceo, la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, sono Mitì Iachello, cardiologa in pensione, Maria Morelli, medico di medicina generale e neuropsichiatra infantile, Paolo Viglierchio, ex primario di Medicina, in pensione e Marco Toccafondi, medico di medicina generale in pensione.