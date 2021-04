Covid Abruzzo, oggi 272 contagi e 9 morti: bollettino

Sono 272 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 morti di cui due dei giorni scorsi ma registrati ieri. Nella Regione da inizio pandemia i decessi sono stati 2.145. La percentuale di positività è pari al 5,5%.

In calo di uno i ricoveri non in terapia intensiva pari a 606, 69 uno in più da ieri quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 9466, 9 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 15838 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+55 rispetto a ieri), 16824 in provincia di Chieti (+115), 17096 in provincia di Pescara (+10), 15037 in provincia di Teramo (+105), 535 fuori regione (invariato) e 178 (-14) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.