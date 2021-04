Sono 1.898 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 30 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Sono stati 20.727 tamponi molecolari fatti. Da inizio pandemia il numero dei decessi nella Regione è di 6.393. I nuovi guariti sono 2.371. In Campania sono 137 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.452 quelli nei reparti di degenza.