Covid Cina oggi, 143 nuovi contagi: mai così tanti da gennaio

Aumentano i contagi da coronavirus confermati dalle autorità cinesi. Il bollettino odierno della Commissione sanitaria nazionale riporta 143 casi confermati lunedì, rispetto ai 125 segnalati ieri. Si tratta, secondo i dati diffusi dall'agenzia Xinhua, di 108 casi di "trasmissione locale", 50 dei quali accertati nella provincia di Jiangsu dove sarebbe partito il nuovo focolaio. Gli altri 35 sono "casi importati". Le autorità segnalano anche altre 38 infezioni relative a pazienti asintomatici, che non vengono inserite tra i casi confermati.

Il South China Morning Post sottolinea come il bollettino odierno dei contagi confermati sia quello con i dati più alti da quando il 20 luglio hanno ripreso ad aumentare le infezioni, a causa - secondo le autorità - della variante Delta, e il Guardian rileva come dal 20 gennaio scorso la Cina non avesse mai dato notizia di tanti casi confermati. Il bollettino di ieri parlava di 94 infezioni di "trasmissione locale" e 31 "importate". Dall'inizio della pandemia, secondo i dati ufficiali, nel gigante asiatico - con una popolazione di 1,4 miliardi di persone - sono 93.969 i casi di coronavirus confermati con 4.636 decessi.