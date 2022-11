Covid, Conte: "Da Gemmato posizione gravissima"

"Nonostante la retromarcia, è gravissima la presa di posizione del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che ha messo in discussione l’utilità dei vaccini nel contrasto al Covid-19. Tale esternazione comunque non è casuale: il sottosegretario ha alle sue spalle un partito, Fratelli d’Italia, e una leader, Giorgia Meloni, che nei mesi più duri della pandemia si sono dimostrati sempre ambigui e irresponsabili rispetto a scelte prese in base a criteri di scientificità, proporzionalità e adeguatezza". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in una nota.

"E’ solo grazie ai vaccini e alla responsabilità dimostrata dalla stragrande maggioranza dei cittadini - che hanno aderito alle misure restrittive senza farsi distrarre dalla propaganda di alcune forze politiche - se siamo riusciti a limitare la gravità del virus, riducendo i sintomi e le conseguenti ospedalizzazioni e alleggerendo di un peso insostenibile il nostro Servizio sanitario nazionale", conclude Conte.