Covid, Crisanti: "Anticorpi monoclonali imposti da lobby"

Il microbiologo: "No diffusione in Usa perché non funzionano. Meglio antinfiammatori e anticoagulanti"

"Gli anticorpi monoclonali sono stati imposti all’Italia da una lobby di interesse. In America non hanno avuto diffusione perché non funzionano". Così Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, in un’intervista a Famiglia Cristiana nel numero in edicola da giovedì. Per curare Covid 19, secondo il microbiologo bisogna puntare "sugli antinfiammatori e gli anticoagulanti".

Quanto ai vaccini "AstraZeneca e Johnson&Johnson sono vaccini estremamente sicuri. La conferma dai numeri: un caso di trombosi su un milione e mezzo. Il vaccino della polio che ci ha portato fuori da una situazione terribile era un siero che in un caso su un milione diventava virulento e scatenava la malattia. La differenza è che l’abbiamo fatto tutti perché c’era solo quello. Oggi - prosegue Crisanti - è una fortuna avere diversi vaccini. Ed è eticamente corretto fornire alternative. È una campagna vaccinale complessa, ma non ci sono complicazioni. Che cosa è successo? È stata identificata la classe a rischio e, in funzione di questo, è cambiata l'indicazione del vaccino, ora consigliato per gli over 60. Proprio perché c’è un’alternativa. Con ogni probabilità - conclude - sarà così anche per Sputnik e tutti i vaccini a vettore virale".