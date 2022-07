Covid, De Luca: "Negli ospedali situazione drammatica"

"In questo momento siamo di fronte a problemi drammatici. Abbiamo dieci volte più contagi" covid "rispetto a un anno fa, abbiamo 4 volte più ricoveri nei reparti ordinari, un 20% in più nelle terapie intensive dove tutto sommato si regge. E' evidente però che per ragioni statistiche, se arrivi a cento volte più di contagi arriveremo alla fine anche alle terapie intensive". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto all'apertura dei lavori del "Laboratorio Sanità 20/30" a Napoli.

"Oggi la situazione negli ospedali è drammatica - ha spiegato De Luca - intanto perché c'è una parte di personale medico che è contagiato e non va nei reparti, poi siamo ormai nel pieno del piano ferie del personale. Il personale è stremato, non ce la fa più. Fra ferie, pensionamenti e personale contagiato noi facciamo fatica a reggere i reparti ordinari. Questo a Roma non lo sanno. Ma questa è la realtà concreta, che devono gestire le Regioni, e meno male. In questo Paese il 99% del lavoro anti Covid lo hanno fatto le Regioni, non Roma. Roma non ha fatto niente".