Covid discoteche 2021, Pregliasco: "Balli e baci? Una roulette russa"

Più pericoloso ballare in discoteca o baciare uno sconosciuto? "E' come una roulette russa in entrambi i casi". Così il virologo Fabrizio Pregliasco ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. "Con il ballo si sta vicini, si aumenta la frequenza respiratoria, c'è l'affollamento. Insomma - spiega Pregliasco - non è una buona situazione. Per ballare si dovrebbe stare a distanza di più di un metro e quindi essere pochi in pista. Per i baci, comunque, meglio tra chi ha fatto due dosi di vaccino".