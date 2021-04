Covid Emilia Romagna, oggi 1.151 contagi e 31 morti: bollettino 12 aprile

Sono 1.151 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 12 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 31 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.229 tamponi molecolari per un totale di 4.150.281. A questi si aggiungono anche 4.670 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.306 in più rispetto a ieri e raggiungono, quindi, quota 273.287. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 12.411 nella Regione. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40, 2 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede al primo posto Modena con 213 nuovi casi, seguita da Bologna (203). Poi Rimini (128), Parma (125), Reggio Emilia (103). Seguono Ravenna (96), Forlì (82), Ferrara (81); quindi Cesena (60) e Piacenza (36) e, infine, il Circondario Imolese (24).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 332, due in più rispetto a ieri, 2.756 quelli negli altri reparti Covid, 46 in più nelle ultime 24 ore.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 15 di oggi sono state somministrate complessivamente 1.135.605 dosi di vaccino. Sul totale 345.862 sono seconde dosi e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.