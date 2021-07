Covid, ex garante infanzia Lazio: "Bonetti e Garlatti vadano a Malta"

"La ministra della Famiglia e la Garante dell'infanzia nazionale intervengano immediatamente sul posto a Malta per verificare le condizioni dei minori chiusi nell'hotel covid e per richiedere l'immediato loro rimpatrio nel rispetto delle norme sanitarie di sicurezza. Se non si interviene oggi in situazioni come queste, quando si agisce a garanzia dell'infanzia e dell'adolescenza?". Non usa mezzi termini l'ex Garante per la Regione Lazio Jacopo Marzetti sul caso dei ragazzi bloccati a Malta in un hotel covid ed aggiunge: "L'intervento diplomatico è necessario ma non sufficiente in quanto quando si parla di diritti di minori le competenze necessarie sono particolari e per questo ci sono figure preposte che però devono intervenire in tutela dei ragazzi".

"Il Governo agisca come ho più volte sostenuto ad organizzare attività extrascolastiche per i nostri adolescenti con la collaborazione di regioni e comuni - prosegue Marzetti - O abbandonati a loro stessi tenderanno a fare gruppo e a non rispettare le regole, con conseguente rischio di aumento dei contagi. Constato - conclude - che ad oggi non è stato ancora fatto nulla né su questo fronte né, in vista di settembre per la ripresa dell'anno scolastico in presenza".