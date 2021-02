Covid Francia, oltre 25mila nuovi casi e 310 morti

(Adnkronos)

La Francia ha registrato 25.018 nuovi casi di coronavirus e 310 decessi nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei contagi dall’inizio della pandemia sale a 3.514.147, mentre le vittime sono 83.122. Rimangono ospedalizzate 25.974 persone, in calo di 265 rispetto a ieri, mentre sono 3.350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Il ministero della Salute ha inoltre dichiarato che 2.406.172 persone hanno già ricevuto la prima dose del vaccino, mentre nelle ultime 24 ore, a 107.742 abitanti è stata somministrata la seconda dose, portando il numero totale di persone che hanno completato la vaccinazione a 923.289.

Parlando dopo una riunione di gabinetto in mattinata, il portavoce del governo francese Gabriel Attal ha rilevato il leggero miglioramento negli indicatori del Covid-19 del paese, ma ha avvertito che è ancora troppo presto per allentare le restrizioni.

"Il numero di nuovi casi è diminuito del 10 per cento questa settimana. È diminuito leggermente anche il numero di pazienti ospedalizzati, ma sarebbe irragionevole diminuire i nostri sforzi e rivendicare la vittoria. La circolazione delle varianti del virus rappresenta una vera minaccia - ha ribadito Attal - La situazione è così fragile che ogni piccolo fattore può cambiarla. Stiamo adottando misure rapide e proporzionate adattate all’emergenza".

A differenza di altri paesi europei, la Francia ha deciso contro un nuovo lockdown, scommettendo su un coprifuoco notturno, in vigore da metà dicembre, e una campagna di vaccinazione rafforzata. Le autorità hanno inoltre intensificato i controlli alle frontiere, ordinato la chiusura di grandi centri commerciali e intensificato i pattugliamenti di polizia per far rispettare il coprifuoco.