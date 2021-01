Milano, 13 gen. (Adnkronos)

Dopo Milano, anche Parigi rinuncia alle sfilate 'in presenza' con un'edizione completamente in formato digitale per le due fashion week che andranno in scena nella Ville Lumière nelle prossime settimane: prima le collezioni uomo, in calendario dal 19 al 24 gennaio, e poi l'haute couture, dal 25 al 28 gennaio. Vista la situazione pandemica e con contagi in picchiata in Francia, sarà quindi impossibile organizzare degli show dal vivo le griffe francesi.

A confermare la decisione, dopo l'annuncio della prefettura parigina, è stata la Fédération de la mode, spiegando alla stampa che gli show avverranno a porte chiuse. I brand potranno comunque organizzare delle presentazioni delle collezioni su appuntamento per gli addetti ai lavori, attenendosi strettamente al rispetto delle linee guida per evitare nuovi contagi.

Durante la Paris Men Fashion Week sono previste, tra le altre, le sfilate di Louis Vuitton, Issey Miyake, Rick Owens, Dior Homme, Hermès, Paul Smith, Vetements, Thom Browne e Celine. Alle collezioni maschili seguirà quindi l'haute couture, con il calendario che prevede gli show di Schiaparelli, Christian Dior, Giambattista Valli, Chanel, Maison Margiela, Elie Saab, Jean Paul Gaultier e Valentino. Le sfilate saranno trasmesse online sulla piattaforma della Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

La decisione di Parigi di sfilare senza invitati segue quella di brand italiani come Fendi, Dolce&Gabbana ed Etro che a Milano avrebbero dovuto tornare a sfilare in formato fisico questa settimana, per la fashion week dedicata alle collezioni uomo. Tutti e tre le maison hanno dovuto invece rinunciare agli ospiti per via dell'emergenza Covid.