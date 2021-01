Covid, Galli: "Non vaccinare chi è guarito"

(Adnkronos)

"Più di 2 milioni sono in Italia i guariti da Covid-19 che sanno di esserlo. Nessun dato scientifico sostiene la immediata necessità e la sicurezza del vaccino nel loro caso. Nei guariti non va quindi praticato almeno fino a che non ne sapremo di più". Lo sottolinea su twitter Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, intervenendo sull'opportunità di vaccinare, in queste prime fasi della campagna, i guariti da Covid.