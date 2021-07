Covid Gb, dal 19 luglio stop quarantena per vaccinati da Italia

Lo ha confermato il ministro dei Trasporti britannico: la misura si applica per i vaccinati da almeno 14 giorni

Chi rientra in Gran Bretagna dall'Italia e ha ottenuto entrambe le dose del vaccino contro il coronavirus non dovrà più sottostare alla quarantena introdotta per limitare i contagi. Lo ha confermato il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps, spiegando che la misura si applica a tutte le persone che hanno completato l'iter vaccinale da almeno 14 giorni e che provengono dai Paesi inseriti nella cosiddetta 'lista ambra'.

Oltre che dall'Italia, quindi, non dovrà auto isolarsi chi proviene ad esempio dalla Grecia, dalla Spagna o dal Portogallo. Ma anche dall'Austria, dal Belgio e dall'Olanda per citarne alcuni. La misura si applica, oltre che ai vaccinati, anche ai minori di 18 anni.