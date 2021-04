Lockdown Germania, governo favorevole

Lockdown in Germania? Per il governo è necessario. L'esecutivo punta ad un rafforzamento delle restrizioni anti coronavirus nei 16 stati federali della Germania. "Ogni appello a favore di un breve, coerente lockdown è corretto. Sarebbe importante adottare un approccio federale comune", ha dichiarato il vice portavoce dell'esecutivo, Ulrike Demmer, facendo riferimento all'alto numero di pazienti ricoverati nelle unità di terapia intensiva in Germania. Il ministro della Salute federale, Jens Spahn, ha in programma un incontro con i colleghi degli stati federati oggi, per discutere della campagna vaccinale e delle raccomandazioni sulla seconda dose di vaccino Astrazeneca, il cui uso è limitato ora nel Paese alla popolazione ultrasessantenne.

La Germania registra intanto oggi 9.677 nuovi casi di coronavirus e 298 decessi. Gli ultimi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di un totale di 2.910.445 contagi e 77.401 morti per complicanze legate al Covid-19 dall'inizio della pandemia. I casi attivi sono circa 218.600, mentre sono circa 2.614.500 le persone guarite.