Covid, in India record di 4.529 morti in 24 ore: mai così tanti nel mondo

Il Paese supera gli Usa per numero di vittime in un giorno

In India sono 4.529 le persone che hanno perso la vita a causa di complicanze riconducibili al coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Nuova Delhi. Il dato segna un record a livello mondiale. In precedenza erano gli Stati Uniti ad avere registrato il numero più alto di vittime in un giorno, ovvero 4.475. Inoltre per l'India è la prima volta che conferma più di 4.500 morti dall'inizio della pandemia in 24 ore.

Secondo la Johns Hopkins University, sono 283.248 le persone morte in India dopo aver contratto il Covid-19. Sono invece 25.496.330 coloro che hanno contratto il coronavirus.