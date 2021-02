Covid, in Umbria tamponi in farmacia per bimbi 0-6 anni

(Adnkronos)

In Umbria, da ieri, è possibile fare in farmacia il tampone antigenico ai bambini da 0 a 6 anni. Ne dà notizia, all'Adnkronos Salute, Augusto Luciani presidente di Federfarma Umbria sottolineando che si tratta di un'iniziativa 'pionieristica,' "non mi risulta che vengano fatti tamponi a bambini così piccoli, in farmacia, in nessuna altra Regione".

Le farmacie umbre, ricorda, si sono impegnate a fare "tamponi antigenici senza ricetta medica già da tempo. C'è una convenzione con la Regione, l'assessorato alla Scuola in particolare, che ha messo a disposizione un milione di euro per fare tamponi agli studenti dai 6 a 19 anni. E da ieri c'è una delibera che consente i tamponi anche ai bambini da 0 a 6 anni. Stiamo facendo uno screening importantissimo. Già abbiamo fatto oltre 30mila tamponi in 140 farmacie".