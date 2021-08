Covid Iran, c'è "un morto ogni due minuti"

In Iran "ogni due secondi una persona viene infettata" a causa della pandemia di Covid e "quasi ogni due minuti una persona muore a causa del coronavirus". Sono queste le parole usate dalla tv di Stato iraniana, come racconta Asharq Al-Awsat, nel giorno in cui la Repubblica Islamica, nel mezzo della "quinta ondata" di contagi, ha segnalato altri 588 decessi riconducibili al Covid. Non erano mai stati così tanti dall'inizio della pandemia, come ha sottolineato l'agenzia Tasnim. Il ministero della Sanità ha confermato anche 40.808 nuove infezioni, un altro preoccupante record per il Paese. Dall'inizio della pandemia i dati ufficiali dell'Iran parlano di 4.199.537 casi di Covid-19 accertati con 94.603 decessi.