Covid Italia, Brusaferro: "Calo contagi in tutte le Regioni e Province"

La curva dei contagi da Coronavirus in Italia decresce, lenta. Ma "il dato un po' più significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome abbiamo una decrescita" nell'incidenza di Covid-19, ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia Iss-ministero Salute.

"La curva italiana è in decrescita, lenta. Ma la situazione negli altri Paesi europei è un po' altalenante" ha aggiunto. "Ci sono Paesi in crescita, altri in decrescita, come la Francia. Mentre la Germania sta crescendo. E' una situazione di transizione perché anche le altre nazioni hanno campagne vaccinali in atto".

"C'è una decrescita dell'età mediana della diagnosi. Le persone che contraggono l'infezione continuano ad avere un'età mediana più bassa. La scorsa settimana era di 42 anni, questa settimana di 41. E la stessa cosa vale per il ricovero. Passiamo dei 66 anni della scorsa settimana ai 65 di questa" ha aggiunto il presidente dell'Istituto superiore di sanità.

"C'è una decrescita" dell'incidenza di Covid-19 "un po' in tutte le fasce d'età", ma "una leggera ricrescita nella fascia più giovane 0-9 anni. Anche se dobbiamo poi verificare bene i dati dell'ultima settimana" ha segnalato ancora Brusaferro, aggiungendo che i contagi "negli over 80 decrescono rapidamente. E decrescono più rapidamente delle altre classi di età - 70/79 e 60/69 - che continuano a decrescere ma gli ultra ottantenni sono 'leader' di decrescita. E questo è un effetto della vaccinazione e del fatto che questa fascia di età è stato uno dei primi target che si sta raggiungendo nella copertura vaccinale".