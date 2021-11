Covid Italia e zone, Regioni chiedono confronto urgente

Toti: "Divisione in zone valga solo per i non vaccinati"

Le Regioni chiedono un confronto urgente con il governo alla luce dell'aumento dei contagi Covid. Alcuni presidenti, in testa il governatore ligure Giovanni Toti, invocano il ricorso a un 'doppio binario', con misure più stringenti per i no vax.

“In un momento in cui i contagi stanno crescendo è importante avviare in tempi rapidi, entro 72 ore, un confronto con il Governo - ha detto Toti - In Conferenza delle Regioni ho chiesto che la zonizzazione del Paese, quindi la divisione in zona gialla, arancione o rossa, valga soltanto per i non vaccinati".

La richiesta delle Regioni "è appena arrivata", ora "bisognerà decidere quando fare l'incontro. Comunque presto". Così all'Adnkronos fonti dell'esecutivo.