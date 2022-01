In aumento i casi covid nelle carceri italiane. Secondo il ministero della Giustizia i positivi tra i detenuti sono 2.625, tra i poliziotti 1.575. 2.586 sono invece i detenuti asintomatici. 14 quelli ricoverati in ospedale. 1.547 i poliziotti in isolamento domiciliare. 20 ricoverati in caserma e 5 in ospedale.