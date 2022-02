In Italia contagi Covid in netto calo. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 9-15 febbraio 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (439.707 contro 649.345), con una riduzione percentuale del 32,3%. E cominciano a diminuire, per la prima settimana, anche i decessi, con una riduzione del 16%.