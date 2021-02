Covid Italia, oggi 11.641 contagi e 270 morti: bollettino 7 febbraio

(Adnkronos)

Sono 11.641 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 270 morti, che portano il totale a 91.273 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 206.789 tamponi, l'indice di positività è al 5,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.107, con un calo di 3 unità.

Leggi anche Covid Italia, i dati di oggi delle regioni

I dati regione per regione

Lombardia - Sono 1515 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 58 morti.

Veneto - Sono 496 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 28 morti.

Toscana - Sono 668 i contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. Si registrano 22 morti. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 123.860 (89,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.554 tamponi molecolari e 3.074 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo.

Basilicata - Sono 79 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 76 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 1067 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle ultime 24 ore sono decedute tre persone, residenti a Potenza, Avigliano, Vietri di Potenza.

Emilia Romagna - Sono 1.382 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. Registrati altri 25 morti nella regione. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 16.215 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,5%.

Puglia - Sono 765 i contagi da coronavirus registrati in Puglia oggi, 7 febbraio, su 8.751 test. Da ieri, secondo i dati contenuti nel bollettino della regione, vengono segnalati 8 morti. In totale i decessi in Puglia dall'inizio della pandemia sono stati 3.399.

Lazio - Nel Lazio si registrano 920 nuovi contagi da coronavirus e vengono segnalati altri 20 morti. A Roma, i casi scendono sotto quota 400. Sono alcuni dei dati resi noti, alla presenza dell'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato che rende noto come siano stati fatti “oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-1.655) e oltre 13 mila antigenici per un totale di oltre 22 mila test".

Umbria - Sono 382 i nuovi contagi da Coronavirus in Umbria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. Crescono anche i ricoveri. Oggi sono 484, 26 più di ieri, mentre sono 73 (+3) i pazienti in terapia intensiva. I nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno sono 382 (+8,8% su ieri) e i guariti 177 (+0.58%). In totale i morti sono stati 184. Sono 3.611 i tamponi e 4.010 i test antigenici effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività totale del 5%.

Calabria - Sono 127 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 7 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 507.606 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 537.077 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 34.191, quelle negative 473.415. I guariti/dimessi sono stati 459 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore.



Sardegna - Sono 154 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. Dall'inizio dell'emergenza nell'isola ci sono stati 39.527 casi di positività e 1.019 decessi. In totale sono stati eseguiti 600.974 tamponi per un incremento complessivo di 1.891 test rispetto al dato precedente.