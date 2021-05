Covid Italia, oggi 11.807 contagi e 258 morti: bollettino 6 maggio

Sono 11.807 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 258 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 324.640 tamponi, il tasso di positività è al 3,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.308 (-60 da ieri), con 127 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono in tutto 16.867 (-653). Il totale dei morti in Italia sale a 122.263, mentre sono 4.082.198 i casi totali.

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 1.007 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 6 maggio. Si registrano altri 39 morti. I casi a Roma città sono a quota 500, l'indice Rt è a 0.9. "Oggi su oltre 19 mila tamponi nel Lazio (+2.232) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.007 casi positivi (+169), 39 i decessi e +2.375 i guariti. Aumentano i casi, sono stabili i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%", fa sapere l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"Ieri -aggiunge- nel Lazio siamo saliti a oltre 48 mila dosi giornaliere dei vaccini, prosegue la maratona e rimaniamo in quota. Dall'11 maggio si sale oltre le 50 mila dosi al giorno. Il valore Rt è a 0.9 e i tassi di occupazione ospedalieri sono entro la soglia, diminuisce l’incidenza a 123 per 100 mila abitanti". Sono 38.791 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.007 ricoverati, 265 in terapia intensiva e 36.519 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 282.492, i decessi 7.835 e il totale dei casi esaminati è pari a 329.118.

SICILIA - Sono 1.202 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su 26.265 tamponi. Sono invece 24 i morti e 1.829 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola in totale ci sono 23.878 positivi - 651 in meno rispetto a ieri - e di questi 1.063 sono ricoverati in regime ordinario, 149 in terapia intensiva e 22.666 sono in isolamento domiciliare. A superare Palermo nel numero dei contagi (207 nuovi casi) è Catania dove si registrano 467 nuovi positivi. A Caltanissetta sono 162, a Siracusa sono 117, 100 a Ragusa, 76 a Messina, 46 ad Agrigento, 22 a Trapani, 5 a Enna.

PIEMONTE - Sono 903 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo la tabella del bollettino di oggi, 6 maggio. Registrati inoltre altri 18 morti. L’Unita’ di Crisi della Regione ha comunicato 903 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 66 dopo test antigenico), pari al 4,1% di 22.010 tamponi eseguiti, di cui 11.641 antigenici. Dei 903 nuovi casi, gli asintomatici sono 337 (37,3%). I casi sono 88 di screening, 547 contatti di caso, 268 con indagine in corso, 10 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 143 in ambito scolastico e 750 tra la popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 162 (- 13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.820 (- 76 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.075. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.488.031 (+22.010 rispetto a ieri), di cui 1.526.358 risultati negativi. Sono 18 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi. Il totale è ora di 11.370 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 328.408 (+1.194 rispetto a ieri), 26.139 Alessandria, 15.837 Asti, 9.955 Biella, 47.163 Cuneo, 25.397 Novara, 176.332 Torino, 12.185 Vercelli, 11.717 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.360 extra regione e 2.323 in fase di definizione.

LOMBARDIA - Sono 1.557 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 6 maggio. Si registrano altri 32 morti, che portano a 33.046 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 50.251 tamponi, l'indice di positività è al 3%. I ricoverati in terapia intensiva scendono di 6 unità rispetto a ieri e sono in tutto 519, mentre i pazienti in area non critica sono 3.188 (-75). I dimessi/guariti sono in tutto 731.260 (+2.420).

Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 369 (di cui 160 a Milano città); Bergamo: 85; Brescia: 223; Como: 140; Cremona: 48; Lecco: 43; Lodi: 26; Mantova: 119; Monza e Brianza: 138; Pavia: 106; Sondrio: 4; Varese: 227.

SARDEGNA - Sono 128 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 6 maggio. Registrati inoltre altri 2 morti. 3.537 i test in più rispetto al dato precedente. Continua a scendere il numero dei ricoveri: attualmente i pazienti in ospedale sono 319 (-19), 41 (-5) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.636, mentre sono 382 quelle in più guarite. Dei 55.274 casi positivi complessivamente accertati, 14.477 (+35) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.356 (+22) nel Sud Sardegna, 4.926 (+29) a Oristano, 10.696 (+5) a Nuoro, 16.819 (+37) a Sassari.

EMILIA ROMAGNA - Sono 824 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 6 maggio. Registrati inoltre altri 19 morti. Dall'inizio dell'epidemia, nella Regione si sono registrati 373.632 casi di positività. 30.249 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,7%.

CAMPANIA - Sono 1.503 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 6 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, altri 26 morti segnalati. I nuovi casi sono stati individuati dall'analisi di 21.100 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari esaminati ieri è pari al 7,12%. Dei 1.503 nuovi positivi, sono 444 i sintomatici e i paucisintomatici.

Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 26 decessi, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I nuovi guariti sono 2.182, il totale dei guariti è 306.455.In Campania sono 123 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.433 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

ABRUZZO - Sono 174 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 6 maggio. Nessun nuovo decesso registrato. Nella Regione sono complessivamente 72.090 i casi positivi al Covid 19 registrati dall’inizio dell’emergenza. I 174 nuovi casi sono di età compresa tra 1 e 98 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 21 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2422. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 61506 dimessi/guariti (+173 rispetto a ieri).

VALLE D'AOSTA - Sono 40 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 6 maggio. Registrato inoltre un morto. Il totale complessivo dei pazienti affetti da virus da inizio epidemia è di 11.118. I positivi attuali sono 610, - 20 rispetto a ieri, di cui 31 ricoverati in ospedale, 8 in terapia intensiva, e 571 in isolamento domiciliare.

I guariti sono oggi 10047, 59 unità in più rispetto a ieri. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 117.200, + 529 rispetto a ieri, di cui 25428 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio epidemia in Valle D’Aosta sono 461.

BASILICATA - Sono 140 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 6 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi (137 sono residenti) sono stati individuati su un totale di 1.436 tamponi molecolari, e si registra un decesso.La persona deceduta risiedeva a Montalbano Jonico. I lucani guariti o negativizzati sono 228. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 5.961 (-92), di cui 5.797 in isolamento domiciliare. Sono 17.579 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 524 quelle decedute.

In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 164 (-4): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 12 in medicina d'urgenza, 15 in medicina interna Covid, 4 in terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 33 nel reparto di malattie infettive, 16 in pneumologia, 10 in medicina interna Covid e 6 in terapia intensiva. In aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10 (+2). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 330.685 tamponi molecolari, di cui 303.438 sono risultati negativi, e sono state testate 191.705 persone.

VENETO - Sono 850 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 6 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su circa 38mila tamponi, il tasso di positività è al 2,21%.Continua a scendere il numero dei positivi attualmente in isolamento: 20mila persone, così come cala il totale dei ricoveri, 1.281, 55 in meno rispetto a ieri.

MARCHE - Sono 282 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 6 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. In base alla tabella, il Servizio Sanità rende noto che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4441 tamponi: 2454 nel percorso nuove diagnosi (di cui 647 nello screening con percorso Antigenico) e 1987 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,5%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 282 (68 in provincia di Macerata, 19 in provincia di Ancona, 122 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 39 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (61 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (101 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (18 casi rilevati).

Per altri 57 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 647 test e sono stati riscontrati 36 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.

TOSCANA - Sono 861 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 861 su 26.136 test di cui 14.909 tamponi molecolari e 11.227 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,29% (9,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani su Twitter.

PUGLIA - Sono 877 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 6 maggio. Si registrano altri 27 morti.

Da ieri sono stati processati 11.893 tamponi. I nuovi casi di covid-19 sono così distribuiti sul territorio: 253 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 203 in provincia di Lecce, 123 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i tamponi erano 12.351 e i contagi 1.171.

In tutto in Puglia sono 6.037 i decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.285.654 test. Sono 188.680 i pazienti guariti mentre ieri erano 186.819 (+1.861). I casi attualmente positivi sono 45.475 mentre ieri erano 46.486 (-1.011).

I pazienti ricoverati sono 1.714 (-28). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 240.192 così suddivisi: 91.782 nella provincia di Bari; 23.794 nella provincia di Bat; 18.150 nella provincia di Brindisi; 43.231 nella provincia di Foggia; 24.343 nella provincia di Lecce; 37.754 nella provincia di Taranto;769 attribuiti a residenti fuori regione; 369 provincia di residenza non nota.

CALABRIA - Sono 343 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo la tabella del bollettino di oggi, 6 maggio. Registrati inoltre altri 10 morti. Ad oggi sono stati sottoposti a test 733.542 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 793.133 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 61.854 (+343 rispetto a ieri), quelle negative 671.688. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -1 terapie intensive, +556 guariti/dimessi e 10 morti.