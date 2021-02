Covid Italia oggi, 20.499 nuovi casi e 253 morti: bollettino 26 febbraio

(Adnkronos)

Sono 20.499 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 26 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 253 morti, un dato che porta a 97.227 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. I tamponi effettuati sono stati 325.404 tamponi, con un indice di positività che sale al 6,3%.

Risalgono anche i ricoveri in terapia intensiva, dove attualmente ci sono 2.194 persone (+26). I guariti sono in totale 2.387.032 (+11.714), gli attualmente positivi 404.664 (+8.521).

Lombardia

Sono 4.557 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 26 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti, che portano a 28.275 il totale delle vittime dell'epidemia nella regione.

Piemonte

Sono 1.526 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. La percentuale di positività è pari al 5,9% sui 25.724 tamponi fatti, di cui 16.963 antigenici. Da ieri i pazienti guariti sono stati 721 che portano il numero totale a 224.611.

Toscana

Sono 1.254 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 14.130 tamponi molecolari e 8.898 antigenici rapidi. La percentuale di positività è del 5,4%. L'età media dei nuovi casi è di circa 41 anni. Le persone guarite sono 132.523, da ieri 479.

Marche

Sono 686 i contagi registrati nelle Marche oggi, 26 febbraio, su 5563 tamponi effettuati. Lo rende noto il bollettino del Servizio Sanità della Regione. I nuovi contagi sono così distribuiti: 84 in provincia di Macerata, 323 in provincia di Ancona, 144 in provincia di Pesaro-Urbino, 37 in provincia di Fermo, 66 in provincia di Ascoli Piceno e 32 fuori regione.

Basilicata

Sono 90 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 26 febbraio, secondo i dati del bollettino dopo 1.085 tamponi molecolari. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 87.

Valle d'Aosta

Sono 13 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri nessun morto. Da inizio pandemia i contagi salgono a 8011 nella Regione. I positivi attuali sono oggi 141, uno in meno rispetto a ieri, di cui otto ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva, e 132 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7455, 14 in più rispetto a ieri. I tamponi fino fatti sono stati oltre 77mila, 266 nelle ultime 24 ore. Da inizio emergenza i decessi sono stati 415 in Valle d'Aosta.

Calabria

Sono 241 i nuovi casi di coronavirus in Calabria secondo il bollettino del 26 febbraio. Da ieri nella regione vengono segnalati altri 3 morti. I guariti aumentano di 133 unità. Altri 2 pazienti in terapia intensiva.

Friuli Venezia Giulia

Sono 294 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 26 febbraio, secondo il bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 5.873 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 5,01%.

Emilia Romagna

Sono 2.575 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 26 febbraio, secondo il bollettino che registra un ulteriore aumento dei casi covid. Da ieri, registrati altri 31 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 40.148 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,4%.

Puglia

In Puglia 1.104 nuovi casi di coronavirus secondo il bollettino di oggi, 26 febbraio. Da ieri vengono segnalati altri 24 morti, che portano a 3.887 il totale delle vittime nella regione dall'inizio dell'epidemia.

Campania

Sono 2.519 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 467 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 2.519 nuovi positivi, 171 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati sono 22.416, di cui 4.150 antigenici.

Sardegna

In Sardegna sono 70 i nuovi casi di coronavirus oggi secondo il bollettino della regione. Da ieri vengono registrati altri 5 morti. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività dello 1,7%.