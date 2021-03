Covid Italia oggi, contagi regione per regione: bollettino 7 marzo

(Adnkronos)

Il bollettino con i dati aggiornati, regione per regione, su contagi da coronavirus, decessi per covid e ricoveri alla vigilia dell'ingresso della Campania in zona rossa e del Veneto e del Friuli Venezia Giulia in zona arancione.

TOSCANA

Sono 1.355 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 7 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 22 morti. Aumentano in Toscana i casi rispetto a ieri, così come i ricoveri. I nuovi positivi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 138.244 (84,1% dei casi totali).

BASILICATA

Sono 150 i contagi al coronavirus resi noti in Basilicata oggi, 7 marzo, su un totale di 1.460 tamponi molecolari. Sono 142, secondo il bollettino, i casi relativi a residenti. Nelle scorse 24 ore risulta un decesso a Francavilla in Sinni. I lucani guariti o negativizzati sono 25 a cui si aggiungono altre 287 guarigioni ''a seguito - riferisce la task force - di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto superiore di sanità''.

VALLE D'AOSTA

Sono 7 i nuovi casi di covid riscontrati in Valle d'Aosta dopo aver analizzato 281 tamponi. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima.

PUGLIA

Sono 1155 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 7 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 10 morti.

LAZIO

Sono 1.399 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 7 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 13 morti. Roma, intanto, scende sotto i 600 nuovi casi, secondo le cifre diffuse dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.