Covid Italia oggi, contagi e dati regioni: bollettino 28 marzo

I contagi di Coronavirus in Italia oggi, 28 marzo, e i dati nella tabella delle regioni e della Protezione civile su ricoveri e morti. Le news sui nuovi casi di Covid, il numero dei tamponi processati e l'indice di positività regione per regione nel Paese diviso tra zona rossa e zona arancione. I numeri da Lombardia a Lazio, da Toscana a Sicilia, da Piemonte a Veneto, da Puglia a Campania. Ecco i dati:

BASILICATA

Sono 159 i nuovi casi. Da ieri, registrati altri 3 morti. Nella tabella, i nuovi casi sono stati individuati su 1.200 tamponi molecolari. Lieve calo delle persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, sono 171 (dato invariato): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 15 in medicina d'urgenza, 5 in terapia intensiva e 18 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 36 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, 1 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. Lieve calo del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, da 14 a 13.

TOSCANA

Sono 1.368 i casi di coronavirus registrati oggi, domenica 28 marzo, in Toscana. Ad anticiparli su Facebook il governatore Eugenio Giani. I test effettuati sono 22.443, di cui 15.228 tamponi molecolari e 7.215 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,10% (14,1% sulle prime diagnosi). Si tratta di un lieve calo in termini numerici rispetto al giorno precedente, quando i nuovi positivi erano stati 1.467.

MARCHE

Sono 505 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 28 marzo. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4661 tamponi: 2543 nel percorso nuove diagnosi (di cui 848 nello screening con percorso Antigenico) e 2118 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,9%).