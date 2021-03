Covid Italia, ricoveri in aumento: 9 regioni sopra soglia critica

(Adnkronos)

Coronavirus in Italia, continua a salire gradualmente da 4 giorni la percentuale media nazionale dell'occupazione dei posti letto Covid nei reparti ordinari di area non critica - cioè malattie infettive, pneumologia e medicina generale. Rimasta per mesi sotto la soglia critica, fissata al 40% dal ministero della Salute, lo scorso 18 marzo è stato superato il livello oltre il quale l'assistenza ordinaria degli altri pazienti risulta compromessa, e dopo 3 giorni al 41%, ieri - ultimi dati disponibili forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) - è stato raggiunto il 42%.

In particolare, sono 9 le Regioni che la superano: la situazione più critica è quella delle Marche che vede questi reparti occupati per ben il 65% da pazienti Covid, seguite da Piemonte (59%), Emilia Romagna (55%), Lombardia (52%), Friuli Venezia Giulia (47%), Puglia (46%), Abruzzo e Molise (45%), Umbria (43%).

Peggiorano anche le terapie intensive

Continua a crescere di giorno in giorno anche la pressione sui reparti di terapia intensiva in Italia. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nelle rianimazioni continua a salire, raggiungendo il 38% (per 4 giorni erano state stabili al 37%), ben oltre la soglia critica fissata al 30% dal ministero della Salute, come certificano gli ultimi dati Agenas. Nel dettaglio, sono 12 le Regioni e Province autonome che 'sforano' oltremodo il livello critico, con percentuali in costante ascesa per molte: la situazione peggiore è quella delle Marche al 61%, seguite dalla Provincia autonoma di Trento (58%), e dalla Lombardia al 57%.

E ancora, molto sopra soglia: Piemonte (55%), Emilia Romagna e Umbria (52%), Friuli Venezia Giulia (46%), Molise e Toscana (41%), Abruzzo (40%), Puglia (37%), Lazio (34%). Proprio sopra soglia, al 30%, invece la Provincia autonoma di Bolzano, mentre le altre Regioni sono tutte sotto il livello critico.