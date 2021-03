Covid Italia, Sileri: "Si vaccinerà anche a Pasqua"

"Il nostro fabbisogno" di vaccini anti-Covid "sarà progressivamente sempre più coperto. Abbiamo circa 10 milioni di dosi che sono state distribuite e per Pasqua i numeri cresceranno ulteriormente e arriveremo a 9 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Anche il giorno di Pasqua le persone si vaccineranno. Significa 9 mln di persone che fra un mese, se incontreranno il virus, non prenderanno la forma grave della malattia e non moriranno". Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri oggi ad 'Agorà' su Rai3.

"La campagna vaccinale - ha spiegato - sta andando avanti. Ora arriverà anche il vaccino J&J che inizierà a essere utilizzato fra la seconda e la terza decade di aprile. E' monodose e quindi il numero di dosi che arriveranno equivarrà a una dose un paziente" immunizzato.