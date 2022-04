Covid Italia, Silvestri: "Dovremo aspettarci ondate stagionali"

Dovremo aspettarci ondate di covid a carattere stagionale. Ad affermarlo all'Adnkronos Salute il virologo Guido Silvestri, professore alla Emory University di Atlanta (Usa) e presidente del Board scientifico internazionale dell'Istituto Spallanzani di Roma. "E' importante chiarire che finisce lo stato di emergenza, ma non il Covid, che rimane tra noi come malattia infettiva endemica con la quale bisogna convivere, usando gli strumenti a nostra disposizione (vaccini e farmaci antivirali in primis), proteggendo i soggetti più deboli, ed evitando di ricorrere a strumenti come le cosiddette 'chiusure', che hanno causato gravi danni socio-economici e psicologici", è la ricetta dell'esperto che ha sottolineato: "Dovremo quindi aspettarci ondate a carattere stagionale che faranno meno danni che in passato se il livello di immunità nella popolazione rimarrà alto, e qui la vaccinazione rimane fondamentale".