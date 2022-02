Covid Italia, Speranza: "Mascherine ancora compagno di viaggio" - Video

"Le mascherine sono in questo momento essenziali e penso che almeno per una fase ancora significativa dovranno essere un nostro compagno di viaggio". Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, e- VENTI, su Sky TG24, in relazione alla gestione dell'emergenza covid in Italia.

"Tutti gli studi che abbiamo raccolto da ogni angolo del mondo ci dicono che le mascherine sono state uno strumento davvero formidabile nella lotta contro il Covid. Noi in Italia abbiamo introdotto un obbligo di queste mascherine, anche le più protettive, le Ffp2, nei luoghi che abbiamo considerato particolarmente esposti, penso ai luoghi del trasporto ma anche a quelli di aggregazione, dove c’è più possibilità di stare a contatto con altre persone".