Covid Lombardia, 1.764 nuovi casi e 29 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.764 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi 17 febbraio. I decessi sono 29. Dei nuovi contagi 103 sono 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati sono stati 38.296, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 4,6%. I morti sono in totale 27.883 dall'inizio della pandemia.

Sono 3.740 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, in aumento di 47 unità nelle ultime 24 ore. Scendono, invece, i ricoverati in terapia intensiva: sono 363, in calo di 10 rispetto a ieri. Secondo i dati della Regione Lombardia, i guariti e i dimessi totale sono 1.715 in più di ieri.



In provincia di Milano 500 nuovi casi, 381 a Brescia

Sono 500 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 209 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, i nuovi positivi a Bergamo sono 121, a Brescia 381, Como 107, a Cremona 57, a Lecco 58, a Lodi 37, a Mantova 117, a Monza e Brianza 105, a Pavia 115, a Sondrio 43 e a Varese 55.