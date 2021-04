Covid Lombardia, 3.941 contagi e 97 morti: bollettino del 2 aprile

Negli ospedali -120 ricoveri e -3 in terapia intensiva

Sono 3.941 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi, 2 aprile, in Lombardia, di cui 197 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione Lombardia, sono stati 57.421, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 6,8%. I morti sono stati 97, per un totale complessivo dall'inizio della pandemia di 30.959.

I ricoverati positivi al coronavirus sono 6.703, in calo di 120 unità rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 857 ricoverati, 3 in meno di ieri. Secondo i dati della Regione Lombardia, i guariti e i dimessi sono stati 3.221 nelle ultime 24 ore.

Nella provincia di Milano sono 1.273 i nuovi positivi, di cui 537 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 264, a Brescia 656, a Como 299, a Cremona 137, a Lecco 97, a Lodi 84, a Mantova 217, a Monza e Brianza 389, a Pavia 195, a Sondrio 63 e a Varese 164.