Covid Lombardia, Bertolaso: "Vaccinazioni a volontari Protezione Civile"

(Adnkronos)

A quanto apprende l'Adnkronos, Guido Bertolaso, consulente del presidente per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccinale Covid 19 della Regione Lombardia, di concerto con i vertici della Regione, ha deciso che da lunedì saranno vaccinati tutti i volontari della Protezione Civile della Lombardia, che saranno dunque protagonisti, insieme a tutti i professionisti sanitari, soccorritori ed enti locali, della campagna di vaccinazione per i cittadini lombardi. Un passo importante per contribuire a mettere ancora di più in sicurezza la Lombardia. Le vaccinazione per gli uomini della Protezione civile inizieranno lunedì.