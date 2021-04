Covid Lombardia, oggi 2.153 contagi e 85 morti: bollettino 14 aprile

Sono 2.153 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. La tabella dei dati dalla Regione registra inoltre altri 85 morti. Gli attualmente positivi sono in calo costante e a oggi sono poco più di 70mila in tutta la regione. Secondo i dati del bollettino nazionale, i guariti sono stati 3.345 da ieri e sono calati ancora i ricoverati, sia nei reparti che in terapia intensiva. Nel primo caso, i pazienti Covid in ospedale sono 5.589, 138 in meno della vigilia. A fronte invece di 30 ingressi in intensiva, i posti letto occupati sono 781, 6 in meno di ieri.