Covid Lombardia, oggi 6.262 nuovi contagi e 89 morti: 12 marzo

(Adnkronos)

Sono 6.262 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi, 12 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 82 morti che porta il numero dei decessi a 29.093 da inizio pandemia nella Regione. Sono stati fatti 60.954 tamponi nelle ultime 24 ore. I dimessi e guariti sono stati 2.116 nelle ultime 24 ore.

Il rapporto tra positivi e tamponi sale al 10,4%, un punto percentuale in più di ieri (9,4%). Per quanto riguarda gli ingressi in ospedale, quelli in terapia intensiva sono stati 39 in un giorno e 667 i posti occupati da pazienti Covid. Negli altri reparti, i ricoveri sfiorano i 6mila, con 5.909 letti occupati, 191 in più da ieri.

Nuovo primato di Milano per nuovi casi di Covid-19 in Lombardia. La metropoli conta 1.617 casi in tutta la provincia e 592 in città. Brescia 1.118 nuovi contagi, Varese 610, Bergamo 467 e Monza 449. A Como sono 507, a Cremona 250, a Mantova 382. A Lecco sono 197 i nuovi positivi, a Lodi 90, a Pavia 348 e 96 a Sondrio.